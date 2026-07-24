Il gagne au loto spécial "fête des mères" grâce aux chiffres fêtiches de... sa mère !

Une histoire déjà exceptionnelle par le montant du gain… mais qui prend une dimension particulière grâce à l’origine des numéros joués.

Le gagnant a expliqué avoir utilisé les chiffres fétiches de sa mère, décédée peu de temps auparavant. Une passionnée de jeux de hasard, qui avait l’habitude de tenter sa chance, et qui aurait transmis ses numéros favoris à son fils avant de disparaître.

Quelques jours après le tirage, lorsque les résultats sont tombés, le couple a d’abord eu du mal à réaliser ce qui venait de se produire. Les six numéros correspondaient bien à ceux inscrits sur leur ticket. Une combinaison devenue, presque malgré elle, un dernier cadeau laissé par la mère du gagnant.

Face à cette somme inattendue, le couple a immédiatement pris des précautions pour protéger son précieux reçu. « J’ai caché le reçu dans ma chambre, dans un coffre, lui-même dissimulé sous un sac de chaussettes orphelines », a raconté le gagnant avec humour aux médias.

Les nouveaux millionnaires, qui ont choisi de rester anonymes, savent déjà comment ils souhaitent profiter de cette fortune. Ils envisagent de quitter leur région d’origine pour s’installer dans une autre partie de la France, dans une maison avec piscine.

Mais ils ne comptent pas uniquement se faire plaisir. Une partie de cette somme sera également consacrée à des dons à des associations, une manière pour eux de partager une partie de cette chance inattendue.