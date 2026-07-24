Angèle reprend son piano pour une version acoustique de « Dis-le »
Publié : 24 juillet 2026 à 15h34 par Robin LECOMTE
Crédit image: Capture écran Instagram @angele_vl
Habituée des pianos-voix, Angèle a dévoilé ce vendredi 24 juillet 2026 une version acoustique de son dernier single « Dis-le ». Un contre-pied total pour celle qui a ouvert la page d’un nouvel album aux sonorités électro.
Angèle montre qu’elle n’a pas changé ! La chanteuse belge a introduit son nouvel album avec deux nouveaux singles qui ont surpris ses fans par leurs sonorités assurément électro. Malgré tout, Angèle montre qu’elle maitrise toujours aussi bien les rythmiques plus simples en dévoilant une version acoustique de son dernier single Dis-le. Accompagnée de son piano et de son micro, cette auto-reprise rappelle celles qu’elle fait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Une manière de redécouvrir ce titre déjà devenu un incontournable de la discographie d’Angèle.