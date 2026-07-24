Angèle reprend son piano pour une version acoustique de « Dis-le »

Angèle montre qu’elle n’a pas changé ! La chanteuse belge a introduit son nouvel album avec deux nouveaux singles qui ont surpris ses fans par leurs sonorités assurément électro. Malgré tout, Angèle montre qu’elle maitrise toujours aussi bien les rythmiques plus simples en dévoilant une version acoustique de son dernier single Dis-le. Accompagnée de son piano et de son micro, cette auto-reprise rappelle celles qu’elle fait sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Une manière de redécouvrir ce titre déjà devenu un incontournable de la discographie d’Angèle.