Les « sites de dopamine » : quand Internet invente le shopping sans dépenser

Et si vous pouviez faire du shopping, commander un repas ou suivre une livraison… sans jamais sortir votre carte bancaire ? C'est la nouvelle tendance en Corée du sud, et ça pourrait arriver chez nous...

C’est le principe des « sites de dopamine », une nouvelle tendance venue de Corée du Sud qui commence à apparaître dans d’autres pays, notamment aux États-Unis, et qui pourrait bientôt séduire des internautes français. Ces plateformes reprennent les codes des sites marchands classiques. L’apparence est la même : catalogue de vêtements, menus de restaurants, panier d’achat, confirmation de commande, suivi de livraison… À un détail près : tout est entièrement fictif.

L’objectif n’est pas d’acheter réellement, mais de reproduire l’expérience de consommation. L’utilisateur peut choisir un vêtement, valider une commande, observer l’avancée d’un faux colis et même recevoir une notification annonçant une livraison imaginaire. Le cerveau, lui, réagit comme s’il s’agissait d’un véritable achat.

Le phénomène repose sur la recherche de petites récompenses immédiates. Le simple fait de parcourir des produits, de remplir un panier ou de finaliser une commande peut provoquer un sentiment de satisfaction, lié notamment à la libération de dopamine, une molécule impliquée dans les mécanismes de plaisir et de motivation.

Ces sites proposent donc une sorte de « shopping virtuel » : l’utilisateur retrouve le plaisir de consommer, mais sans les conséquences financières. Pas de compte bancaire vidé, pas d’achats inutiles, pas de colis à gérer.

Une tendance qui s’inscrit dans un contexte où les habitudes de consommation en ligne sont déjà largement installées. En France, le marché de la livraison de repas et de courses pèse environ 7 milliards d’euros. Et une part importante des achats vestimentaires se fait désormais à distance, depuis son canapé.