Agenda des sorties pour le week-end du 1er Mai

Foire de Paris, de Tours, Fêtes de Jeanne d'Arc, petit tour d'horizon des évènements à ne pas manquer pour le week-end du 1er au 3 Mai.

Coup d’envoi de la Foire de Tours au parc expo ce vendredi. Jusqu’au 10 mai, la plus grande vitrine commerciale de la région Centre est organisée, et l’entrée est gratuite. L’inde est à l’honneur de cette nouvelle édition. À noter que la fête foraine sera toujours ouverte au public, jusqu’au 17 mai.

La Foire de Tours qui sera en concurrence avec la Foire de Paris. Elle débute ce jeudi, jusqu’au 11 mai, Porte de Versailles. Un rendez-vous commercial certes, mais qui propose aussi de nombreuses animations pour les enfants : Concours de briques Lego, sessions de Mario Kart ou encore espace de jeux. Vous retrouverez un temps fort sur cette édition : le concert de Keblack. Il sera sur la scène du Festival des Tropiques ce samedi ; festival qui accueillera par ailleurs Singuila ou encore Lord Kossity.

Un pop-up store immersif sur la saga Star Wars est à découvrir depuis ce jeudi aux Halles à Paris. A découvrir : 300 m2 d’installation, avec plus de 1000 références, des animations et un café thématique. Un espace sera dédié aux personnages iconiques, l’autre au nouveau film The Mandalorian and Grogu, dont la sortie est prévue le 20 mai.

Une autre licence à découvrir au musée en Herbe à Paris. Une exposition célèbre les 30 ans de Pokémon, jusqu’au 6 septembre. Au programme : retour sur la genèse du célèbre manga, et mise en lumières des toutes premières cartes pokémon, françaises et japonaises.

Les Fêtes de Jeanne d’Arc ont débuté cette semaine à Orléans, avec quelques temps forts à prévoir ce week-end. A commencer par la chevauchée ce vendredi dès 10h.

Une soirée électro au Grand Palais. Ça se passe ce soir. Troisième édition des soirées Artklub, où des DJ sets électro-techno sont à découvrir, avec également projections vidéos et installations artistiques qui vont s’enchaîner.

La Grande Pagode de Vincennes accueille ce week-end le Festival des Cultures d’Asie du sud-est. Au programme : de la street-food et de la danse ! Une programmation gratuite et accessible à tous.