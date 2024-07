Fin de cavale. Âgé de 26 ans, le suspect a été arrêté dans le département des Yvelines, à Poissy par le Raid notamment.

Cette semaine, dans la nuit de mardi à mercredi, il avait attaqué et enlevé un chauffeur de taxi au Mans qui devait l'emmener dans un lieu isolé à La Ferté Bernard. Le suspect lui avait attaché les mains et les pieds et l’avait agressé avec une arme blanche.

Un suspect connu pour sa radicalisation

D'après le parquet national antierroriste (PNAT), l'individu avait forcé la victime à descendre du véhicule, mais finalement le conducteur avait réussi à prendre la fuite et se réfugier chez un habitant.

Toujours selon des informations venant du PNAT, le suspect est un individu connu des services spécialisés pour sa radicalisation. Il a finalement été interpellé dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Yvelines.

Une enquête a été ouverte dès mercredi pour tentative d'assassinat, enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste, et association de malfaiteurs terroriste criminelle.