Vous voulez vous mettre au vélo ? Cela tombe bien, il y a plein de coups de pouces financiers qui existent.

L’État propose en effet deux aides principales : d’abord le bonus vélo, ou le bonus écologique. À la base, il devait se terminer le 31 décembre dernier, mais il a finalement été prolongé jusqu’en 2027, et cela concerne tout type de deux roues : vélo classique, électrique ou cargo.

L’autre concerne la prime à la conversion, et là, en revanche cela ne concerne que les vélos électriques. Pour la toucher, il faut se séparer de son véhicule thermique et acheter un engin à assistance électrique, qu’il soit neuf ou d’occasion. Et la bonne nouvelle, c’est que l’on peut bénéficier à la fois du bonus vélo et de la prime à la conversion.

Afin de pouvoir toucher le bonus vélo, il suffit d’avoir 18 ans, vivre en France, et ne pas vendre le vélo l’année qui suit notre achat. Cela dépend aussi de son revenu fiscal de référence. Et pour cela, on vous invite à aller sur le site du gouvernement pour avoir tous les détails.