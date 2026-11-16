C’est un record qui donne une nouvelle dimension aux voyages en avion. Airbus a réalisé le plus long vol jamais effectué par un avion de ligne, avec son A350-1000ULR. Cet appareil spécialement conçu pour parcourir de très longues distances a passé 24 heures et 24 minutes dans les airs, sans aucune escale. Au total, il a parcouru 23 155 kilomètres entre Melbourne, en Australie, et Toulouse, où se trouve le siège de l’avionneur européen.

Ce vol d’essai, réalisé en juillet dernier, permet à Airbus de détrôner le précédent détenteur du record, un Boeing qui avait établi une performance similaire en 2005.

Mais derrière cette prouesse technique se cache surtout un enjeu commercial. L'appareil a été développé pour répondre aux besoins de la compagnie australienne Qantas, qui souhaite proposer des liaisons directes entre l’Australie et les grandes métropoles européennes et américaines. Jusqu’ici, les passagers devaient généralement effectuer une escale pour rejoindre ces destinations.

Avec cet avion, la compagnie entend notamment relier Sydney à Londres ou New York sans interruption. Des trajets qui pourraient durer jusqu’à 22 heures et dont le lancement est prévu à partir de 2027.

Pour rendre ces vols possibles, Airbus a notamment travaillé sur l’autonomie de l’appareil, sa consommation de carburant et sa capacité à transporter suffisamment de kérosène pour parcourir de telles distances. L’objectif est de pouvoir effectuer ces trajets avec des passagers à bord, tout en conservant une exploitation commercialement viable.

Reste un défi de taille : le confort des voyageurs. Passer presque une journée entière dans un avion nécessite d’adapter les services à bord et l’organisation des équipages.

Avec ce record, Airbus démontre en tout cas qu’un vol commercial de plus de 24 heures est techniquement envisageable. Une perspective qui pourrait progressivement redessiner les liaisons aériennes entre les continents.