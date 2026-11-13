Céline Dion dévoile une vidéo bouleversante de ses concerts à Paris

Céline Dion prolonge l'émotion de ses retrouvailles avec le public ! Hier, la chanteuse a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée Céline Dion – Paris 2026 : The Final Recap, qui retrace les moments forts de sa résidence parisienne.

Du 12 septembre au 17 octobre 2026, la star québécoise a donné 16 concerts à la Plenitude Arena de Nanterre, devant quelque 540 000 spectateurs venus du monde entier.

Un retour sur scène très attendu, après 6 années marquées par ses problèmes de santé et une longue période de rééducation.

Dans ce documentaire de 10 minutes, les fans découvrent des extraits de concerts, des répétitions, des rencontres avec le public, mais aussi plusieurs moments de grande émotion.

Céline Dion en larmes : « Je me suis dit que je ne chanterai plus »

La vidéo s'ouvre sur une confidence de Céline Dion, face à son équipe réunie dans la salle encore vide.

La chanteuse raconte avoir commencé la physiothérapie 6 ans auparavant, avec un objectif qui ne l'a jamais quittée : retrouver son public et pouvoir chanter à nouveau.

Au fil des images, on retrouve plusieurs de ses chansons emblématiques, notamment Encore un soir, My Heart Will Go On, J'irai où tu iras et S'il suffisait d'aimer.

Mais l'un des passages les plus touchants intervient après son 14e concert, lorsque Céline Dion réalise qu'il ne lui reste plus que deux représentations.

« C'est dur, il n'en reste que deux. Quand je pense qu'à un moment, je me suis dit que je ne chanterai plus. C'est incroyable », confie-t-elle, les larmes aux yeux.

Le documentaire dévoile également des séquences plus légères, notamment lorsque la chanteuse plaisante sur un tee-shirt à son effigie ou raconte l'histoire de sa robe Chanel Haute Couture, inspirée d'une tenue portée trente ans plus tôt.

Elle évoque aussi avec tendresse René Angélil, son mari disparu en 2016, en imaginant sa réaction face au décompte des concerts.

Les fans occupent également une place importante dans cette vidéo. Certains racontent avoir traversé le monde pour assister à ces retrouvailles, tandis que d'autres confient avoir pleuré pendant toute la représentation.

Le documentaire s'achève sur Bonjour, pardon, merci, l'un des derniers titres de Céline Dion, et sur un discours adressé à ses musiciens, ses choristes et ses proches.

« J'ai 58 ans et je suis au moment de ma vie dont je suis le plus fière », déclare-t-elle.

Une conclusion particulièrement forte pour cette série de concerts qui restera comme l'un des grands événements musicaux de l'année 2026.