Dépression : un spray nasal psychédélique pourrait ouvrir une nouvelle voie thérapeutique

La dépression touche chaque année environ 2,5 millions de Français. Si la psychothérapie et les antidépresseurs permettent de traiter de nombreux patients, certaines personnes ne répondent pas aux traitements habituels. On parle alors de dépression résistante.

Cette situation concerne les patients pour lesquels plusieurs traitements antidépresseurs successifs n'ont pas permis d'obtenir une amélioration suffisante. Pour eux, la prise en charge peut devenir particulièrement difficile.

C'est dans ce contexte qu'une nouvelle étude suscite l'intérêt des chercheurs. Elle porte sur un spray nasal contenant une substance psychédélique, capable de modifier temporairement la perception des émotions et le fonctionnement du cerveau.

Les résultats sont prometteurs : une seule administration aurait permis de réduire significativement les symptômes dépressifs, avec des effets qui se maintiendraient jusqu'à deux mois. Une perspective intéressante, notamment pour les patients qui ont déjà essayé plusieurs médicaments sans succès.

Mais comment expliquer l'efficacité potentielle de cette substance ? Les chercheurs s'intéressent à son action sur les récepteurs de la sérotonine, un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur. Cette activation pourrait rendre temporairement le cerveau plus « plastique », c'est-à-dire plus capable de modifier ses connexions et son fonctionnement.

L'objectif serait ainsi de sortir les patients des schémas de pensée rigides qui accompagnent parfois la dépression. En rendant les circuits cérébraux plus flexibles, le traitement pourrait faciliter de nouvelles façons de penser et de ressentir.

Attention toutefois : ce spray n'est pas encore disponible dans les traitements courants. Les résultats doivent être confirmés par des études plus larges avant d'envisager une utilisation généralisée.

En attendant, d'autres solutions existent déjà pour les dépressions résistantes : adaptation des antidépresseurs, électroconvulsivothérapie, stimulation cérébrale ou encore traitement par spray nasal à base de kétamine, dans des centres spécialisés.

Cette nouvelle piste thérapeutique pourrait donc, à terme, élargir les possibilités de prise en charge des patients pour lesquels les traitements habituels restent insuffisants.