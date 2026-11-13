Dua Lipa : son autre passion loin des studios de musique

Dua Lipa a bien d'autres passions que la musique ! À 31 ans, la pop star britannique est devenue une véritable ambassadrice de la lecture, grâce à son club littéraire Service95, qui fête cette année ses trois ans.

Cette initiative est devenue une part importante de son quotidien, et son enthousiasme pour les livres ne date pas d'hier. À la 41e semaine de l'année 2026, Dua Lipa avait déjà lu 22 ouvrages, malgré un emploi du temps partagé entre concerts, déplacements et engagements professionnels.

« J'arrive à lire en voiture. Ça ne me donne pas la nausée. C'est un peu mon superpouvoir », plaisante-t-elle.

Lancée en 2021, sa plateforme Service95 propose des articles culturels, une newsletter et un podcast. 2 ans plus tard, Dua Lipa y a ajouté son propre club de lecture, qui rassemble aujourd'hui près d'un million d'abonnés sur les reéseaux sociaux.

Dua Lipa veut donner envie de lire à une nouvelle génération

Chaque mois, la chanteuse sélectionne un ouvrage avec Maria Padget, directrice du club, et échange régulièrement avec des écrivains de renommée internationale.

Parmi eux figurent Patti Smith, Margaret Atwood, Roxane Gay, Douglas Stuart ou encore Kazuo Ishiguro, prix Nobel de littérature.

Mais Dua Lipa ne cherche pas uniquement à mettre en avant des livres populaires. Elle souhaite aussi faire découvrir des œuvres exigeantes, des auteurs moins connus et des ouvrages parfois censurés.

« Pour moi, peu importe que quelqu'un rejoigne ce club de lecture ou un autre. Tant que les gens lisent, je suis heureuse », explique-t-elle à Vanity Fair.

La chanteuse voit également dans la littérature une manière de prendre du recul face aux réseaux sociaux et à l'omniprésence des écrans.

Elle utilise d'ailleurs une application qui limite son temps quotidien sur les réseaux sociaux à une heure.

Dua Lipa s'inquiète aussi de l'essor de l'intelligence artificielle, qui pourrait, selon elle, encourager certains à contourner les efforts nécessaires à l'apprentissage.

Pour autant, elle ne souhaite surtout pas transformer la lecture en obligation.

« Les livres, c'est très personnel. Ça peut être intimidant pour beaucoup de gens », rappelle-t-elle, avant d'insister sur le plaisir et les émotions que procure une histoire.

Avec Service95, Dua Lipa entend ainsi montrer qu'on peut être une star internationale de la pop et contribuer à faire découvrir la littérature à toute une génération.