Vitaa et Slimane reforment leur duo et repartent en tournée !

Vitaa et Slimane, des retrouvailles très attendues !

Les fans l'espéraient, ils l'ont fait ! Après plusieurs années consacrées à leurs carrières respectives, Vitaa et Slimane ont décidé de reformer leur duo pour une nouvelle aventure sur scène.

Tout avait commencé en 2019 avec la sortie de leur album commun « VersuS ». Porté par des titres devenus incontournables comme « Ça va ça vient », « Avant toi » ou encore « Je te le donne », le projet avait rencontré un immense succès, dépassant le million d'exemplaires vendus.

Sur scène, la magie avait également opéré : leur première tournée avait rassemblé près de 500 000 spectateurs à travers les salles et les grandes arenas. Une aventure qui s'était achevée en décembre 2022 à Paris La Défense Arena.

Mais l'histoire n'est visiblement pas terminée !

Le VersuS Tour II, 23 concerts en 2028 !

Baptisée « VersuS Tour II », cette nouvelle tournée débutera le 30 mars 2028 à la LDLC Arena de Lyon-Décines. Vitaa et Slimane partiront ensuite à la rencontre de leur public dans les plus grandes salles, avec notamment des passages à Strasbourg, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Genève et Bruxelles.

Le public parisien aura également droit à deux soirées exceptionnelles à l'Accor Arena, les 30 novembre et 1er décembre 2028.

Une nouvelle occasion de retrouver sur scène la complicité des deux artistes, leurs voix complémentaires et les chansons qui ont marqué leur aventure commune.

La billetterie ouvre ce vendredi 13 novembre !

C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour les fans, les réservations pour le VersuS Tour II ouvrent ce vendredi 13 novembre 2026 à 10h.

Avec 23 dates annoncées et des retrouvailles aussi attendues, cette nouvelle tournée s'annonce comme l'un des grands événements musicaux de 2028.

Alors, préparez-vous à retrouver Vitaa et Slimane sur scène !