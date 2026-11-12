Les douches froides réduiraient les arrêts maladie de 31 % : ce que révèle une étude suisse

Et si le secret pour tomber moins souvent malade se trouvait sous la douche ? C'est ce que suggère une nouvelle étude suisse, qui s'est intéressée aux effets d'une exposition régulière à l'eau froide sur la santé.

Les chercheurs ont suivi 719 adultes âgés de 18 à 65 ans pendant douze semaines. Les participants, peu habitués à cette pratique, ont été invités à prendre des douches à la température la plus basse possible. Les résultats ont ensuite été comparés à ceux de personnes continuant à prendre des douches tièdes.

Le constat est surprenant : chez les participants les plus assidus, les absences professionnelles pour maladie ont diminué de 31 %. Le nombre de journées d'arrêt maladie a également reculé de 26 %. Les chercheurs ont aussi observé une amélioration du bien-être psychologique. En revanche, aucun effet significatif n'a été démontré sur la forme physique.

Mais comment expliquer ces résultats ? Les scientifiques avancent une hypothèse : l'exposition au froid pourrait stimuler certaines réactions du système immunitaire et aider l'organisme à mieux résister aux infections. Des travaux précédents ont déjà observé des modifications de certains marqueurs immunitaires chez les personnes pratiquant les douches froides.

Attention toutefois : l'étude ne démontre pas que les douches froides empêchent de tomber malade. Les chercheurs n'ont pas directement mesuré les mécanismes biologiques permettant d'expliquer cette baisse des absences. D'autres facteurs pourraient également intervenir. Une précédente étude néerlandaise, publiée en 2016, avait déjà observé une diminution de 29 % des absences professionnelles chez les adeptes de cette pratique.

Enfin, cette habitude pourrait aussi présenter un intérêt écologique. En réduisant la durée des douches et en supprimant le chauffage de l'eau, les participants ont diminué leur empreinte carbone d'environ 15 kilos de CO₂ en trois mois.

Ces résultats restent donc à confirmer, mais ils relancent l'intérêt scientifique pour une pratique simple, gratuite et accessible à tous.