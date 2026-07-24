Bigflo et Oli dévoilent les finalistes de leur concours de reprises de « Picasso »

C’est l’histoire d’un défi qui a pris des dimensions hors normes. Bigflo et Oli ont dévoilé les finalistes de leur concours de reprises de leur single Picasso, un morceau tiré de leur dernier album Karma. Le concept ? Reprendre avec sa propre sensibilité musicale le titre des deux Toulousains en réutilisant la musique et les paroles du refrain.

Les internautes ont été immédiatement réceptifs à ce concept, envoyant près d’un millier de reprises au duo. Un nombre conséquent que les artistes ont écouté attentivement pour en dégager 8 finalistes. Influences rap ou africaines, guitares ou trompette, les candidats à la victoire ont rivalisé de talent pour créer la meilleure reprise.

Big Flo et Oli ont donc ouvert les votes au grand public afin de désigner le grand vainqueur de ce concours qui se produira non plus aux Arènes de Nîmes, comme ils l’avaient initialement annoncé, mais en clôture du Rose Festival organisé par les deux frères. Les autres finalistes ne repartiront pas les mains vides et seront généreusement invités en concert par Bigflo et Oli.

Ces derniers ont néanmoins désigné leur propre vainqueur à travers un « prix du jury ». C’est l’artiste nigérian Patomant qui a conquis le cœur des chanteurs. Impressionnés par son talent, ils lui ont même proposé de sortir officiellement son remix de Picasso et de travailler avec lui à l’avenir.

Bigflo et Oli seront sur la scène du Tour Vibration le samedi 26 septembre prochain, au Boulodrome de Châteauroux, à partir de 20h30.