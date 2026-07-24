Éclipse solaire du 12 août : où l’observer en France et pourquoi il ne faudra surtout pas regarder le ciel sans protection

Les amateurs d'astronomie ont rendez-vous le 12 août prochain.

Une éclipse solaire sera visible dans une grande partie de l'Europe, un événement qui rappelle celui de 1999, resté dans les mémoires de nombreux Français. Cette fois, seule une poignée de régions profiteront d'une éclipse totale. C'est notamment le cas de Reykjavik, en Islande, où la Lune viendra recouvrir entièrement le Soleil pendant quelques instants. Un spectacle rare qui attire déjà de nombreux passionnés.

En France, l'éclipse sera uniquement partielle, mais certaines zones passeront tout près de l'obscurité totale. Les meilleures conditions d'observation seront réunies dans le sud-ouest, à proximité de la frontière espagnole, et plus particulièrement au Pays basque. À Saint-Jean-de-Luz, par exemple, le Soleil sera occulté à 99,6 %, offrant un spectacle exceptionnel. Plus on s'éloignera vers le nord et l'est du pays, plus la part du Soleil masquée par la Lune sera faible.

Le phénomène sera observable en fin de journée. Aux alentours de 20 h 15, la Lune commencera à masquer progressivement le disque solaire avant d'atteindre son maximum quelques minutes plus tard. Les horaires exacts varieront légèrement selon le lieu d'observation.

Mais un tel spectacle impose une règle essentielle : ne jamais regarder le Soleil directement à l'œil nu, même lorsque celui-ci est presque entièrement caché. Contrairement à une idée reçue, une éclipse partielle n'est pas moins dangereuse qu'une journée ordinaire. Les rayons ultraviolets et infrarouges continuent d'atteindre la rétine et peuvent provoquer des lésions irréversibles, sans douleur immédiate.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est indispensable d'utiliser des lunettes spécialement conçues à cet effet. Elles doivent impérativement porter le marquage CE ainsi que la mention de la norme internationale ISO 12312-2:2015, qui garantit un niveau de protection adapté à l'observation directe du Soleil. Les lunettes de soleil classiques, les filtres artisanaux ou les radiographies sont totalement inefficaces et ne doivent en aucun cas être utilisés.