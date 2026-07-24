On connaît la chanson française la plus écoutée au monde en 2026… (mais peut-être pas vous)
Publié : 24 juillet 2026 à 9h03 par Iris
Une célèbre plateforme de streaming vient de dévoiler le classement des chansons françaises les plus écoutées dans le monde depuis le début de l'année 2026. Si David Guetta domine largement le top 25, c'est pourtant un titre méconnu qui décroche la première place.
La musique française continue de séduire bien au-delà de nos frontières. Spotify vient de publier son classement des 25 chansons françaises les plus écoutées dans le monde depuis le début de l'année 2026. Sans surprise, le rap et l'électro dominent largement ce palmarès, porté par des artistes comme David Guetta, Gims, Aya Nakamura ou encore DJ Snake.
Mais la véritable surprise se trouve au sommet du classement. Ce n'est ni un tube planétaire de David Guetta ni un immense succès de DJ Snake qui occupe la première place, mais Worship, une collaboration entre le DJ français et le chanteur nigérian Asake.
Un succès mondial passé sous les radars en France
Sorti en avril dernier sur l'album M$ney d'Asake, Worship n'a jamais intégré le Top Singles français. Pourtant, le morceau s'est imposé à l'international grâce à son succès sur les plateformes de streaming, devenant la chanson française la plus écoutée dans le monde en 2026.
Asake explique que cette collaboration avec DJ Snake est née de la volonté de créer « une chanson universelle », tandis que le producteur français affirme avoir simplement voulu composer « quelque chose d'honnête, que les gens peuvent ressentir partout ».
DJ Snake réalise même un doublé puisqu'il apparaît également à la troisième place avec Tonto, enregistré avec J Balvin et Ryan Castro.
David Guetta omniprésent dans le classement
Si DJ Snake décroche la première place, David Guetta reste l'artiste français le plus représenté du classement avec huit morceaux. On y retrouve notamment Ranjha, Save Me Tonight, Sad Girls ou encore Awake Tonight. Le rap français confirme lui aussi son rayonnement international grâce à Gims, Ninho, PLK, Aya Nakamura ou La Rvfleuze.
Le top 10 est complété par plusieurs succès récents comme Maladie de Mauvais Djo, SPA de Gims et Théodora ou encore Avec moi de Nono La Grinta et RnBoi.
Voici la liste exhaustive des 25 chansons françaises les plus écoutées sur Spotify dans le monde en 2026 :
- Asake & DJ Snake - WORSHIP
- Mauvais Djo - Maladie
- DJ Snake, J Balvin & Ryan Castro - Tonto
- David Guetta, Diljit Dosanjh, SIA - Ranjha
- HUGEL, Imael Angel & Ultra Naté - Movin'to the Suns
- Alok, David Guetta, Stick Figure - Run Run River (Angles Above Me)
- GENER8ION, Yung Lean - STORM II
- David Guetta, Jennifer Lopez - Save Me Tonight
- GIMS, Théodora - SPA
- Nono La Grinta, RnBoi - Avec moi
- David Guetta, HAVEN, Kaitlin Aragon -Run (David Guetta Remix)
- Mizmo - Hello (the Sun is Up where are you)
- LaRvfleuse - Argent Sale (A COLORS SHOW)
- David Guetta, Mike Posner - I went back to Ibiza
- Ninho, Tiakola - Les diamants de Bokassa
- Bebe Rexha, David Guetta - Sad Girls
- PLK- Pocahontas
- Aya Nakamura, La Rvfleuze - Sexy Nana
- RnBoi - Elle Voulait
- David Guetta, Jaden Bosjon - Upside Down
- GIMS - Soleil
- AFROJACK, David Guetta, SIA - Awake Tonight
- Lacrim, Nina Zilli - Amori Stupidi
- Kungo, Mind Enterprisos, Thoophilus - London Galaxy
- Angèle, Justice - What You Want