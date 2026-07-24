On connaît la chanson française la plus écoutée au monde en 2026… (mais peut-être pas vous)

La musique française continue de séduire bien au-delà de nos frontières. Spotify vient de publier son classement des 25 chansons françaises les plus écoutées dans le monde depuis le début de l'année 2026. Sans surprise, le rap et l'électro dominent largement ce palmarès, porté par des artistes comme David Guetta, Gims, Aya Nakamura ou encore DJ Snake.

Mais la véritable surprise se trouve au sommet du classement. Ce n'est ni un tube planétaire de David Guetta ni un immense succès de DJ Snake qui occupe la première place, mais Worship, une collaboration entre le DJ français et le chanteur nigérian Asake.

Un succès mondial passé sous les radars en France

Sorti en avril dernier sur l'album M$ney d'Asake, Worship n'a jamais intégré le Top Singles français. Pourtant, le morceau s'est imposé à l'international grâce à son succès sur les plateformes de streaming, devenant la chanson française la plus écoutée dans le monde en 2026.

Asake explique que cette collaboration avec DJ Snake est née de la volonté de créer « une chanson universelle », tandis que le producteur français affirme avoir simplement voulu composer « quelque chose d'honnête, que les gens peuvent ressentir partout ».