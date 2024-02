Alain Dorval, doubleur de Stallone, est décédé

La voix grave et rocailleuse de Sylvester Stallone dans Rocky et Rambo, c’était lui. Le doubleur Alain Dorval est décédé la nuit dernière à Paris des suites d’un cancer. Il avait 77 ans. Il fut aussi la doublure française de Nick Nolte et Danny Aiello et prêta sa voix à des films d’animations comme Tiger dans Fievel.

Comédien de formation, passé par le cours Simon et le conservatoire d'art dramatique de Paris, il était chevalier des arts et des lettres et venait de remonter sur scène pour une lecture de La chute, d’Albert Camus.