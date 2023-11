"All I Want for Christmas Is" : la marque Mattel vient de dévoiler une Barbie à l’effigie de Mariah Carey (photos)

Le 1er novembre dernier, Mariah Carey a ouvert la saison de Noël avec une vidéo d’elle en mère Noël en train de chanter son titre culte All I Want For Christmas Is You. C’est désormais au tour de Mattel de s'imprégner de la magie des fêtes en lançant une nouvelle Barbie à l’effigie de la star américaine, vendue au prix de 114,99 euros.

Le rêve d'une vie