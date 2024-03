Et malheureusement, il n’est pas le seul dans ce cas. Tous les lactariums de France sont concernés par une baisse des dons de lait maternel. Les raisons sont multiples : la baisse de la natalité, des séjours à la maternité plus courts qui ne laissent pas le temps à l’allaitement de se mettre en place et de faire une communication autour du don de lait auprès des mamans. Ou encore (et surtout) un manque de communication nationale et donc très peu de connaissance du grand public sur le don de lait.

Une situation qui complique le travail au quotidien des services de néonatalogie. Pour rappel, le lait collecté va permettre de nourrir les nouveau-nés prématurés. « Il faut savoir que le nouveau-né prématuré, comme tous ces organes, a le tube digestif prématuré également, nous explique Farida Dahri-Mobarek, cadre de santé puéricultrice au lactarium du CHU d’Orléans. De ce fait, on ne peut lui administrer du lait maternisé. Le lait le plus adapté sera le lait maternel, riche en anticorps et en nutriments. »

Comment ça marche ?

Le don de lait est très simple à mettre en place. Une maman qui allaite, peut donner son lait entre la naissance et les 2 ans de l’enfant. Pour cela, elle doit contacter le lactarium le plus proche de chez elle, passer un entretien médical avec un médecin du lactarium, et faire un bilan sanguin. À noter qu’une maman ayant reçu une transfusion ne pourra pas donner son lait.

Tout le matériel sera ensuite fourni gratuitement à la mère, qui pourra tirer son lait, le stocker dans des contenants au congélateur. Une fois qu’elle a un stock suffisant, le lactarium se charge de récupérer le lait.

Un appel aux donneuses

Le lactarium d’Orléans compte environ 200 donneuses. Mais il en faudrait 400 ou 500 pour « avoir une aisance de stock, être moins dans la réflexion de gestion et pour pouvoir donner à d’autres lactariums, précise Farida Dahri-Mobarek. En 2 ans, on a perdu 30% de donneuses ».

Cet appel à volontaires est d’autant plus nécessaire que cette année est particulière. Le lactarium de Marmande (Lot-et-Garonne), qui dépend du CHU de Bordeaux, doit déménager ses locaux en juin prochain. Il est le seul lactarium en France à avoir un système de lyophilisation du lait maternel, pour qu’il soit ensuite acheminé dans les DOM-TOM. Ce process va s’arrêter pendant le déménagement. D’où l’urgence d’anticiper les stocks. Tous les lactariums de France, dont celui d’Orléans, vont donc essayer d’aider Marmande à remplir ses stocks.

Les mamans intéressées peuvent retrouver la liste des lactariums sur le site de l’Association des lactariums de France.