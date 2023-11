Allemagne : cette crèche nommée "Anne Frank" veut changer de nom et suscite une vive polémique

Scandale en Allemagne. Suite à un projet de modernisation, la crèche Anne Frank de Tangerhütte, située au nord-est du pays, envisage de changer de nom. La directrice de l'établissement, Linda Schichor, considère en effet que l’histoire de l’adolescente d’origine juive, est difficile à comprendre pour les jeunes enfants et pour les parents issus de l’immigration, comme le rapporte le journal local Magdeburger Volkstimme. "Nous voulions quelque chose qui n’ait pas de connotation politique", explique-t-elle. Le maire de la ville, Andreas Brohm, soutiendrait sa volonté. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

Vive polémique dans le pays

En effet, en apprenant l’existence de ce projet, le comité d’Auschwitz, qui regroupe des organisations, des fondations et des survivants de l’Holocauste de dix-neuf pays, a exprimé son mécontentement "en ces temps de montée de l’antisémitisme et de l’extrémisme de droite", rapporte l’AFP. "Si l'on est prêt à balayer sa propre histoire aussi facilement, précisément en ces temps de montée de l'antisémitisme et de l'extrémisme de droite, et si le nom d'Anne Frank est perçu comme inapproprié dans l'espace public, on ne peut que s'inquiéter sur la culture de mémoire dans notre pays", a écrit Christoph Heubner, vice-président exécutif du Comité Auschwitz, dans une lettre ouverte au maire et aux responsables du jardin d'enfants.

Face à la colère des opposants, la municipalité de Tangerhütte a déclaré ce lundi 7 novembre 2023 sur son site internet qu’"une décision sur le changement de nom n’était pas à l’ordre du jour". "Les discussions se poursuivent", a-t-elle précisé. Le maire Andreas Brohm, interrogé par Volksstimme, a insisté sur le fait que cette idée soit apparue au début de l'année. "Bien avant les événements actuels, la discussion a commencé début 2023 sur la possibilité de rendre visible à l’extérieur ce nouveau départ de l’établissement en donnant à l’institution un nom différent", a-t-il assuré.

De son côté, l’organisation "Miteinander" ("Ensemble" en allemand, ndlr), qui combat depuis des années dans la région de Saxe-Anhalt le racisme et l’antisémitisme, a qualifié le changement de nom de "mauvais signal".