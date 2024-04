Alerte rhume des foins ! Avec l’arrivée des beaux jours, combinée ces derniers temps par un afflux de vents nord-africains, avec son lot de sable du Sahara, et des températures bien au-delà des normales de saison, nombreuses sont les victimes… des pollens ! On connaît probablement tous une personne allergique, pour qui la vie devient très difficile au printemps, entre les yeux qui piquent, le nez qui coule, voire l’envie de s’arracher la peau du visage. Ces allergies sont universelles, et il semblerait que les Japonais aient trouvé une méthode, certes radicale, mais très efficace !

C’est ainsi qu’un certain Naomi Shigihara, que les journalistes du Washington Post ont rencontré, est allé passer quelques jours sur l’île tropicale d’Okinawa. Ses patrons l’y ont envoyé afin de mieux passer cette période très complexe où il peut être difficile de se concentrer sur son travail. Bien entendu, l’objectif n’est pas d’y passer des vacances, bien que le lieu s’y prête, mais plutôt de travailler à distance. Le coût du voyage est même subventionné par son entreprise à hauteur de 1 300 dollars, soit près de 1200 euros.

La France face à un enjeu de santé publique

Il faut dire que le Japon prend le problème des allergies aux pollens très au sérieux. Une enquête réalisée par une instance liée à la santé dévoile qu’environ 40% des Japonais seraient atteints par ce qui est désormais considéré comme un véritable enjeu de santé publique. Un chiffre donc au-delà de ce que l’on peut retrouver en Europe, bien que le taux de personnes sensibles à ce type d’allergies est en hausse, aussi chez nous. Au Japon, les pertes économies liées à ces allergies sont estimées à 1,5 millions d’euros… par jour !

En France, une grande majorité du pays a été placée en alerte rouge ces derniers jours. Car une importante part des personnes habitant le pays est désormais sujette à ces épisodes d’allergies. On estime à 30% le nombre de Français allergiques. Ils étaient 5% il y a 30 ans, et seront 50% en 2050 selon les prévisions, ce qui place aussi les pays face à un enjeu de santé publique.