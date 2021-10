Allier : le Château du Max sous l’œil d’enquêteurs spécialisés dans le paranormal

Vous avez peut-être déjà vu leurs vidéos sur Internet… Depuis six ans, Julie et Nicolas alimentent leur chaîne YouTube spécialisée dans les phénomènes paranormaux. Le principe est simple : partir à la découverte de lieux, abandonnés ou non, pour y déceler de potentiels faits paranormaux.

Pour ce faire, les deux youtubeurs se sont équipés de matériels bien spécifiques. « On a différents appareils qui permettent de capter des vibrations, de champs électromagnétiques, d’électricités statiques, nous explique Nicolas, et c’est grâce à ces appareils qu’on arrive à avoir certaines informations qui échappent aux sens des humains classiques ».

Le Château du Max

Leur prochaine enquête porte donc sur le Château du Max, basé dans l’Allier. Un lieu habituellement ouvert au public pour des visites, escapes games, ou encore chasses au trésor pour les enfants. Les deux enquêteurs, eux, se sont penchés sur l’histoire du château.

« On a eu la chance de pouvoir faire la première nuit d’enquête, sans aucune information sur le lieu », nous raconte Julie. Au fil de la visite, ils ont alors pu détecter une voix dans les cuisines. « On a entendu très clairement les mots « tentative de suicide » ». Le Lendemain, le propriétaire du château leur a confirmé qu’il y avait bien eu un suicide dans ces cuisines.

Comme pour chaque enquête, ces Dijonnais partent sans à priori. « On ne cherche pas à conforter une opinion, ou des faits que l’on croit vrais ou faux, précise Julie. On y va dans le but de compiler des résultats, les mettre à l’épreuve, tenir compte des probabilités… C’est plus un travail de recherches et d’analyses ».

Après plusieurs années d’enquêtes au compteur, les phénomènes paranormaux restent toujours aussi mystérieux pour le duo. « C’est évident qu’il y a quelque chose qui nous dépasse, parce qu’on ne peut pas cumuler autant de résultats intrigants sans qu’il y ait quelque chose après. Ce qu’on n’arrive pas à expliquer, et ce sur quoi on n’a pas du tout tranché, c’est l’origine de ce quelque chose qui nous dépasse ».

Plus de 27 000 abonnés

Un mystère qui fascine toujours autant les humains. La chaîne Spirit Xperienz compte aujourd’hui plus de 27 000 abonnés ; des passionnées mais aussi des curieux. « Il y a une communauté qui s’intéresse à ce domaine, estime Nicolas, mais je ne pense pas que ce soit une mode (…) On va dire qu’il y a une recherche de sensations, plus qu’un engouement pour le paranormal ».

La vidéo sur le Château du Max sera à découvrir d’ici quelques semaines. À noter que, sur leur chaîne, les deux youtubeurs proposent également à leurs abonnés de faire leur propre enquête paranormale.