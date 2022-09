Allier : un été de tous les records pour le PAL

Arnaud Bennet, le directeur du PAL, parc animalier et d’attractions situé à Saint-Pourçain-sur-Besbre dans l’Allier a le sourire. « Dès le mois d’avril, la météo aidant, on a attiré beaucoup de visiteurs, sans doute motivés par deux années de privations aussi », explique-t-il.

Une année record

L’année 2022 pourrait aussi être celle de tous les records. « Fin août, on avait quasiment réalisé les chiffres de l’année 2019, on pourrait atteindre 700 000 visiteurs, ça dépendra du mois de septembre », ajoute-t-il. Et les touristes étrangers sont de plus en plus nombreux, notamment les Suisses, attirés par les lodges et le Savana Reserve. Cet hébergement centré sur l’Afrique a ouvert l’an dernier, et il a fait le plein cet été.

Le parc va fermer ses portes le 1er week-end d’octobre. Les lodges eux resteront ouverts les week-ends et les vacances de la Toussaint. Le parc animalier sera accessible pour ces visiteurs.

L’an prochain, le PAL fêtera ses 50 ans avec de nouvelles attractions comme le dévoile Arnaud Bennet.