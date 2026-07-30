Le père d'Amy Winehouse perd son procès face à deux amies de la chanteuse

Nouveau revers judiciaire pour Mitch Winehouse. Le père d'Amy Winehouse a été condamné par la Haute Cour de Londres à verser près de 950 000 livres sterling, soit environ 1,1 million d'euros, à deux anciennes proches de la chanteuse après avoir perdu le procès qu'il avait engagé contre elles.

À l'origine de l'affaire, la vente aux enchères de près de 150 vêtements et accessoires ayant appartenu à l'interprète de Back to Black. Mitch Winehouse accusait Naomi Parry, ancienne styliste de sa fille, et Catriona Gourlay, une amie de la chanteuse, d'avoir organisé ces ventes entre 2021 et 2023 sans son accord.

Les objets, parmi lesquels figuraient des sacs à main, des ballerines, une robe portée lors de la dernière tournée d'Amy Winehouse ou encore des boucles d'oreilles, avaient rapporté environ 1,4 million de dollars.

La justice dénonce des accusations « graves et infondées »

En avril dernier, la Haute Cour de Londres avait déjà rejeté les accusations de Mitch Winehouse. La juge Sarah Clarke avait estimé que Naomi Parry et Catriona Gourlay n'avaient jamais cherché à dissimuler ces ventes et que le père de la chanteuse en avait connaissance.

Dans sa nouvelle décision, rendue mercredi 29 juillet, la magistrate s'est montrée particulièrement sévère. Elle reproche à Mitch Winehouse d'avoir engagé une procédure « juridiquement peu fondée » et de l'avoir poursuivie « avec acharnement et sans relâche jusqu'au bout ».

Selon la justice britannique, les accusations formulées contre les deux femmes ont gravement nui à leur réputation, à leur carrière, à leur situation financière et à leur santé.

Mitch Winehouse devra ainsi leur verser 569 000 livres à Naomi Parry et 394 000 livres à Catriona Gourlay dans un délai de deux semaines.

Disparue le 23 juillet 2011 à l'âge de 27 ans des suites d'une intoxication alcoolique, Amy Winehouse demeure l'une des artistes les plus marquantes de sa génération. Quinze ans après sa disparition, sa garde-robe et ses effets personnels continuent de susciter un fort intérêt auprès des collectionneurs.