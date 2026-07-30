Katy Perry dévoilera son concert événement filmé en France, au cinéma

Les fans de Katy Perry vont pouvoir revivre l'un des temps forts de sa dernière tournée mondiale. Filmé à l'Accor Arena de Paris lors des concerts à guichets fermés de novembre 2025, Katy Perry : The Lifetimes Tour – Live From Paris s'annonce comme une véritable expérience cinématographique.

Réalisé par Paul Dugdale, référence du film de concert, le long-métrage a été capté à l'aide de plus de 60 caméras afin d'offrir aux spectateurs une immersion totale au plus près de la scène.

Le réalisateur britannique est notamment connu pour avoir signé plusieurs captations de concerts d'artistes majeurs, mettant son savoir-faire au service de l'impressionnante scénographie imaginée pour cette tournée.

Un show spectaculaire porté par les plus grands succès de Katy Perry

Le film retrace les moments forts de The Lifetimes Tour à travers une setlist réunissant les plus grands tubes de la chanteuse américaine. Chorégraphies millimétrées, décors monumentaux, effets visuels et échanges avec le public rythment cette captation pensée pour restituer toute l'énergie du spectacle.

Au-delà de la performance scénique, The Lifetimes Tour – Live From Paris met également en avant la relation privilégiée que Katy Perry entretient avec son public. Les moments de proximité avec les fans alternent avec les grands hymnes qui ont jalonné sa carrière, dans une mise en scène conçue pour retranscrire l'intensité d'un concert en salle.

Plus qu'une simple captation, ce film célèbre une artiste qui continue de marquer la pop internationale avec un spectacle à la fois ambitieux, spectaculaire et résolument tourné vers le partage avec son public. Il sortira dans les cinémas français et en IMAX, le 3 septembre prochain.