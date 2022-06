Amazon va bientôt faire parler les morts avec son assistant vocal Alexa

Non, vous ne rêvez pas. Lors de la conférence Re:Mars d'Amazon qui a eu lieu à Las Vegas ce mercredi, Rohit Prasad, premier vice-président d’Alexa, a annoncé que l'assistant vocal du géant américain serait bientôt en capacité d'imiter n'importe quelle voix même ceux des morts, rapporte le média spécialisé Phonandroid. Durant la présentation de cette nouvelle technologie, Amazon a ainsi fait une démonstration avec un enfant qui écoutait une histoire racontée par sa grand-mère pourtant décédée.

Écouter nos proches disparus

"Nous sommes si nombreux à avoir perdu quelqu’un que nous aimons. Bien que l’IA ne puisse pas éliminer cette douleur de la perte, elle peut certainement faire durer les souvenirs", a déclaré Rohit Prasad. "Alexa a dû apprendre à produire une voix de haute qualité en moins d'une minute d'enregistrement, au lieu de plusieurs heures d'enregistrement en studio", a-t-il précisé. "Nous y sommes parvenus en formulant le problème comme une tâche de conversion vocale et non comme une voie de génération de la parole. Nous vivons, sans doute, dans l'âge d'or de l'AI, où nos rêves et la science-fiction deviennent une réalité", a-t-il ajouté.