Le secret du bonheur ne se cache pas dans le temps libre

Qui n'a jamais rêvé de disposer de plus de temps libre pour être enfin plus heureux ? Pourtant, cette idée largement répandue est remise en question par une récente étude américaine.

Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps aux ingrédients d'une vie épanouie. Cette fois, dans une récente étude américaine portant sur l’emploi du temps, ils ont analysé les habitudes quotidiennes de près de 15 000 Américains pendant deux ans afin de comprendre quelles activités étaient les plus étroitement associées au bien-être. Leur conclusion est claire : avoir davantage de temps libre ne suffit pas à améliorer la satisfaction de vie.

Les personnes qui se disent les plus heureuses partagent un point commun. Elles consacrent une partie de leur journée à des activités qui nourrissent leurs relations sociales, entretiennent leur forme physique et conservent également une activité professionnelle. À l'inverse, passer de longues heures devant la télévision ou à faire défiler les réseaux sociaux procure un bénéfice très limité sur le moral.

L'étude met également en lumière un équilibre quotidien particulièrement favorable au bien-être. Les chercheurs estiment qu'idéalement, une à deux heures devraient être consacrées aux interactions sociales, autant à l'exercice physique, tandis qu'une activité professionnelle pouvant aller jusqu'à six heures reste compatible avec un bon niveau de satisfaction. Loin d'être un obstacle au bonheur, le travail peut même y contribuer lorsqu'il procure un sentiment d'utilité, de compétence et donne un rythme à la journée.

À l'inverse, un excès de temps libre sans objectif précis peut rapidement conduire à l'ennui, à une perte de motivation ou à un sentiment de vide. Les chercheurs rappellent ainsi que les activités les plus bénéfiques sont celles qui favorisent les échanges avec les autres, offrent un sentiment d'accomplissement ou sollicitent à la fois le corps et l'esprit.