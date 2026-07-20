Après la Star Ac’, Ulysse annonce sa toute première tournée solo

Après avoir marqué sa saison de la Star Academy, Ulysse est prêt à franchir une nouvelle étape. Le jeune chanteur a officialisé sa première tournée solo, une série de concerts qui le conduira dans plusieurs villes françaises à partir de l'automne 2026. D’octobre à novembre, ses fans pourront le découvrir sur scène à Roubaix, Lyon, Marseille et Paris, pour une date spéciale à La Maroquinerie.

Révélé lors de la saison 2024 de l'émission de TF1, Ulysse a conquis le public grâce à sa voix singulière et ses compositions personnelles. Sélectionné pour participer au Star Academy Tour 2025, il a enchaîné les concerts à guichets fermés aux quatre coins de la France, de la Belgique et de la Suisse, avant de poursuivre le développement de son projet musical. Cette tournée solo marque donc une étape importante, pour la première fois il défendra sur scène un spectacle entièrement construit autour de son propre répertoire.

Pour cette première aventure en solo, Ulysse a choisi des salles intimistes, afin de privilégier la proximité avec son public. À travers cette tournée, il promet d’interpréter ses premiers titres, de présenter des chansons inédites et de partager les histoires qui les ont inspirées. Les billets sont disponibles dès maintenant.