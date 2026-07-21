Florent Pagny émeut Marc Lavoine aux larmes lors de son dernier Olympia

Après 20 concerts à guichets fermés, Florent Pagny a refermé, dimanche 19 juillet, sa résidence à l'Olympia. Une série de spectacles entamée le 16 juin et qui a réuni des milliers de fans venus célébrer le retour sur scène du chanteur.

Pour cette ultime représentation, l'artiste avait convié plusieurs proches, parmi lesquels Marc Lavoine et Adriana Karembeu. Présent dans la salle, le couple a assisté à une soirée particulièrement émouvante. Selon plusieurs médias, Marc Lavoine n'a pas pu retenir ses larmes lorsque Florent Pagny a interprété Caruso, l'un des moments forts du concert.

Une tournée qui se poursuit dès l'automne

Très applaudi tout au long de la soirée, Florent Pagny a tenu à remercier son public pour son soutien indéfectible, notamment durant son combat contre le cancer du poumon.

Le chanteur a également rendu hommage à Vianney, auteur de T'Aimer encore. Il a expliqué que cette chanson, écrite alors qu'ils participaient ensemble à The Voice, était restée plusieurs années dans ses tiroirs avant de voir finalement le jour.

Loin de ralentir le rythme, Florent Pagny reprendra la route dès le mois d'octobre pour une nouvelle tournée de 40 dates à travers la France. Parmi les rendez-vous les plus attendus figurent deux concerts à l'Accor Arena de Paris, programmés en janvier 2027, ainsi qu'un passage au Zénith de Lille en octobre.

Cette résidence à l'Olympia confirme une nouvelle fois l'immense attachement du public à Florent Pagny, dont le retour sur scène continue de susciter une forte émotion.