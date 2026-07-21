Marine dévoile le chanteur qui l'aide depuis la Star Academy

Révélation de la dernière saison de la Star Academy, Marine poursuit son ascension dans la musique. Entre la sortie de ses premiers titres et la préparation de son album, la jeune artiste peut aussi s'appuyer sur le soutien de plusieurs figures de la chanson française.

Lors d'une récente interview, la chanteuse s'est confiée sur les artistes qui l'ont accompagnée depuis sa sortie du château. Et un nom revient avec une affection particulière : celui de Julien Doré.

Julien Doré, un soutien précieux

« Depuis que je suis sortie du château, Julien Doré a été un soutien hyper important pour moi. Il m'envoie beaucoup de messages. Il m'avait aussi invitée sur son Zénith de Lille pour partager une chanson avec lui. Il est trop sympa, donc c'est un pilier pour moi et un artiste que j'adore aussi », a confié Marine.

L'interprète du Lac n'est toutefois pas le seul à avoir marqué ses débuts. Marine a également évoqué sa collaboration avec Eddy de Pretto, qu'elle admirait bien avant son passage dans l'émission.

« C'est un artiste qu'on écoutait beaucoup en famille. Pour mon album, j'ai eu la chance de travailler et d'écrire deux titres avec lui en studio. C'était trop bien ! », a-t-elle expliqué.

Ces rencontres illustrent les premiers pas prometteurs de Marine dans l'industrie musicale. Entourée d'artistes confirmés, la gagnante de la Star Academy semble avoir trouvé de solides alliés pour construire la suite de sa carrière.