Les produits laitiers entiers réhabilités par une nouvelle étude

Longtemps considérés comme des aliments à limiter en raison de leur teneur en graisses saturées, les produits laitiers entiers pourraient bien retrouver une place de choix dans une alimentation équilibrée.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Toronto, publiée en 2026 dans le Journal of Nutrition, apporte en effet des résultats qui remettent en question certaines idées reçues.

Les chercheurs ont suivi 74 adultes en surpoids ou obèses pendant douze semaines. Répartis en trois groupes, les participants ont adopté des régimes alimentaires différents : l'un réduisait les calories et les produits laitiers, un autre conservait le même apport énergétique tout en intégrant trois portions quotidiennes de laitages entiers, tandis que le troisième pouvait manger à volonté avec ces mêmes trois portions de laitages. Tous bénéficiaient des mêmes recommandations nutritionnelles inspirées du Guide alimentaire canadien.

Au terme de l'étude, les résultats sont sans appel : la consommation de trois portions quotidiennes de produits laitiers entiers n'a entraîné ni prise de poids, ni augmentation de la masse grasse, ni hausse du cholestérol. Les participants qui consommaient le plus de laitages présentaient même une tension artérielle plus faible et de meilleurs apports en calcium, protéines et vitamine D, sans signe de résistance à l'insuline.

Pour expliquer ces observations, les scientifiques avancent le concept de « matrice laitière ». Contrairement à une vision qui réduit le lait à ses seuls nutriments, les produits laitiers possèdent une structure complexe où protéines, matières grasses et minéraux interagissent. Cette organisation ralentirait l'absorption des nutriments et modifierait leurs effets sur l'organisme, ce qui pourrait expliquer pourquoi les graisses saturées des laitages ne semblent pas avoir les conséquences longtemps redoutées.

Ces conclusions sont particulièrement intéressantes pour les personnes âgées. Avec l'âge, les besoins énergétiques diminuent alors que les besoins en protéines, calcium et vitamine D restent élevés. Les produits laitiers entiers constituent ainsi une source pratique et concentrée de nutriments essentiels.