Katseye : une plongée dans l'intimité du girls band bientôt au cinéma

Envie d'en savoir plus sur le groupe phénomène Katseye ? Encore un peu de patience. Le documentaire Katseye : Wild Hearts sera projeté au cinéma le 12 août prochain.

Ce documentaire permettra de découvrir des images inédites du groupe, des coulisses de leurs concerts aux répétitions, en passant par des interviews exclusives des chanteuses. Les séances, proposées en nombre limité, seront annoncées prochainement. Les fans peuvent d'ores et déjà s'inscrire pour être informés en avant-première de l'ouverture de la billetterie et des dates de projection. Ça se passe ici.

En 2024, un premier documentaire avait déjà été diffusé sur Netflix. Il retraçait la formation du groupe par Hybe, le géant sud-coréen du divertissement, et Geffen, le label américain.