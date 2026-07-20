Hoshi dévoile le clip de son dernier single

Hoshi met des images sur ses maux ! La chanteuse a dévoilé le clip de son dernier single Pleurer en dansant, vendredi 17 juillet. Ce titre évoque la douleur de passer au-dessus d’une séparation amoureuse. Pour illustrer sa peine, Hoshi se met en scène dans une pool party entourée de nombreux amis, qui dansent sur sa chanson.

Le clip est filmé en alternance entre la première et la troisième personne, pour percevoir aussi bien sa peine intérieure qu’extérieure. Autour d’elle, ses amis tentent de la réconforter sans vraiment y arriver, car il y a une « contre-soirée dans sa tête ». Un clip très imagé qui enrichit l’univers d’Hoshi avant la possible sortie de son nouveau projet.