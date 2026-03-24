Ambre : un premier album en préparation

Depuis sa victoire dans la Star Academy, Ambre enchaîne les projets sans réellement lever le pied. À seulement 18 ans, la chanteuse doit composer avec un calendrier chargé, partagé entre la tournée des élèves et ses premières sessions d’enregistrement.

Contrairement à certains anciens candidats comme Pierre Garnier ou Marine, qui avaient rapidement dévoilé un single après leur victoire, Ambre a choisi de prendre davantage de temps. Une décision assumée, motivée par l’envie de construire un projet solide et cohérent.

La jeune artiste, qui a adopté le nom de scène Amber Jadah, se sait attendue. Mais elle préfère éviter toute comparaison et avancer à son rythme, avec l’objectif de proposer un univers qui lui ressemble pleinement.

Un premier album en construction

Aujourd’hui, le premier album d'Ambre est bel et bien en préparation. La chanteuse confirme multiplier les sessions en studio, qu’elle décrit comme un véritable espace d’expérimentation.

« C’est un mélange de travail, de découvertes, de tests… », explique-t-elle. Entre deux concerts, elle affine peu à peu son projet et cherche la direction artistique qui correspond le mieux à son identité.

Malgré un emploi du temps intense, Ambre assure trouver un équilibre entre la scène et la création. Une phase importante, qui lui permet de tester différentes approches avant de finaliser son premier album.

Si elle reste discrète sur le contenu, elle insiste sur un point : ce projet sera personnel et sincère. L’objectif est de proposer des chansons qui résonnent autant pour elle que pour le public.

En parallèle, plusieurs de ses camarades de promotion avancent également sur leurs propres projets musicaux, preuve de l’émulation qui entoure cette nouvelle génération issue de la Star Academy.

Pour Ambre, les prochaines étapes seront décisives. Entre finalisation des titres et premières annonces officielles, la sortie de ce premier album devrait marquer un tournant dans le début de sa carrière.