Eurovison 2026 : Monroe défend son titre "Regarde" avec un flashmob dans les rues de Paris

J-10 avant l’Eurovision Song Contest 2026. Le concours européen de la chanson se tiendra cette année en Autriche, à Vienne. C’est la jeune chanteuse Monroe qui représentera la France avec son titre Regarde.

Comme pour donner un avant-goût de son show sur la scène viennoise, Monroe a réalisé un flash mob dans les rues de Paris. Une performance inédite qui a surpris les passants présents sur place. Une cinquantaine d’artistes — chanteurs, danseurs et violonistes — ont investi la Place du Marché Sainte-Catherine, dans le 4e arrondissement de Paris, pour accompagner la jeune artiste de 17 ans, gagnante de l’émission Prodiges en 2024.

La séquence débute avec la jeune chanteuse Lou Deleuze, gagnante de l’Eurovision Junior 2025, qui ouvre le bal en interprétant le morceau Regarde. Pendant ce temps, des danseurs déposent délicatement une gigantesque fleur rouge au sol. C’est alors que Monroe surgit de la fleur avant de commencer à interpréter son titre.