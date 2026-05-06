Maroon 5 de retour avec un nouveau titre, "Heroine"

Les Maroon 5 sont-ils en train de renouer avec les sonorités de leurs débuts ? Mêlant pop et funk, le groupe mené par Adam Levine a dévoilé son nouveau single intitulé Heroine. Le titre évoque une relation intense et salvatrice, sur fond de vulnérabilité émotionnelle.

Ce nouveau morceau intervient un an après la sortie de leur dernier album, Love Is Like. Pour le moment, aucun indice ne laisse penser qu’il s’agit du premier extrait officiel d’un nouvel album. Mais il relance malgré tout les spéculations autour d’un futur projet.

Les fans espèrent également un retour sur scène, avec une nouvelle tournée et une nouvelle ère pour le groupe.

Affaire à suivre…