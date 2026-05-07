Mylène Farmer prépare son retour avec un nouveau single

Mylène Farmer serait sur le point de faire son grand retour. Après plusieurs mois de silence musical, l’artiste alimente les spéculations autour d’un nouveau single dont la première diffusion serait prévue avant l’été.

Tout est parti d’un mystérieux mouvement observé sur le compte Instagram officiel de la chanteuse, laissant entendre qu’un nouveau projet est en préparation. Rapidement, plusieurs comptes spécialisés ont relayé des informations évoquant le tournage imminent — ou déjà en cours — d’un nouveau clip.

Cette nouvelle vidéo serait réalisée par Julia Ducournau (Titane, Grave). Une collaboration qui suscite déjà beaucoup d’attentes parmi les fans de Mylène Farmer.

Mylène Farmer et Julia Ducournau réunies pour un clip

Le choix de Julia Ducournau n’aurait rien d’anodin. La cinéaste française s’est imposée comme l’une des réalisatrices les plus singulières de sa génération grâce à son univers visuel radical et organique. En 2021, elle remportait la Palme d’Or au Festival de Cannes pour son film Titane.

Cette année-là, Mylène Farmer faisait justement partie du jury du festival. Une rencontre artistique qui pourrait aujourd’hui déboucher sur une première collaboration musicale.

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant le titre, son esthétique ou une éventuelle sortie d’album, l’idée d’un clip signé Julia Ducournau suffit déjà à faire monter l’excitation autour du retour de la chanteuse.

Connue pour accorder une place essentielle à l’image dans sa carrière, Mylène Farmer a souvent transformé ses clips en véritables courts-métrages. Plusieurs réalisateurs de renom ont déjà travaillé avec elle au fil des décennies, contribuant à façonner son univers visuel unique.

Ce potentiel nouveau single marquerait son premier inédit depuis ses dernières collaborations et pourrait ouvrir un nouveau chapitre artistique pour l’icône française. Reste désormais à savoir quand la chanteuse choisira de dévoiler officiellement ce projet très attendu.