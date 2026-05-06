Britney Spears condamnée après une conduite imprudente

Britney Spears échappe à une peine de prison après avoir plaidé coupable de conduite imprudente dans une affaire qui a relancé les inquiétudes autour de sa santé et de sa vie personnelle.

La chanteuse américaine de 44 ans comparaissait après son arrestation survenue le 4 mars dernier en Californie. Interpellée alors qu’elle conduisait sous l’emprise de substances, Britney Spears avait passé plusieurs heures en cellule avant d’être remise en liberté. Peu après cet épisode, l’artiste avait choisi d’intégrer volontairement une cure de désintoxication.

Lundi, dans le cadre d’un accord conclu avec la justice américaine, les poursuites ont été revues à la baisse. Britney Spears a finalement été condamnée à 12 mois de sursis avec mise à l’épreuve. Elle devra également consulter régulièrement un professionnel de santé mentale durant cette période.

Son avocat, Michael Goldstein, a salué la décision du procureur, estimant que la chanteuse avait entrepris des démarches sérieuses pour reprendre le contrôle de sa situation. Selon lui, cette évolution positive a pesé dans l’issue judiciaire de l’affaire.

Britney Spears évite la prison après son arrestation

Cette nouvelle affaire judiciaire remet une nouvelle fois Britney Spears sous les projecteurs pour des raisons extra-musicales. Depuis plus de quinze ans, la star de la pop voit sa vie privée scrutée en permanence.

Après avoir dominé les charts dans les années 2000 avec des titres devenus cultes, Britney Spears avait traversé une période particulièrement difficile à partir de 2007. Sa descente aux enfers médiatisée avait conduit à la mise sous tutelle de son père, Jamie Spears, une mesure judiciaire finalement levée en 2021 après le mouvement #FreeBritney.

Dans son autobiographie La Femme en moi, publiée en 2023, l’artiste revenait déjà sur ses addictions, sa consommation d’alcool et d’Adderall, des amphétamines, ainsi que sur la pression médiatique constante qui a accompagné sa carrière.

Si Britney Spears assure aujourd’hui vouloir aller mieux, cette condamnation rappelle combien son équilibre personnel reste fragile. L’artiste, qui reste l’une des figures les plus marquantes de la pop américaine, n’a pas encore annoncé de nouveaux projets musicaux depuis cette affaire.