Olivia Rodrigo ajoute un deuxième concert en France

Olivia Rodrigo confirme l’ampleur de son succès en France. Devant l’engouement des fans, l’artiste américaine ajoute un deuxième concert à Paris La Défense Arena dans le cadre de sa tournée mondiale The Unraveled Tour. Après une première date annoncée le 23 avril 2027, un second show est désormais programmé le 24 avril.

La mise en vente générale des billets ouvre aujourd'hui à midi. Cette nouvelle tournée accompagnera la sortie du troisième album d’Olivia Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, attendu le 12 juin 2026.

Olivia Rodrigo lance une tournée mondiale ambitieuse

Avant même la sortie du disque, Olivia Rodrigo a déjà dévoilé le single drop dead. Le morceau fait beaucoup parler grâce à son clip tourné au Château de Versailles, un choix visuel qui a largement contribué à faire monter l’attente autour du projet.

Révélée en 2021 avec le phénomène drivers license, la chanteuse s’est imposée en quelques années comme l’une des figures majeures de la pop internationale. Son premier tube avait battu plusieurs records de streaming et dominé le Billboard Hot 100 pendant huit semaines consécutives.

Depuis, Olivia Rodrigo a enchaîné les succès mondiaux et les tournées à guichets fermés. À seulement 23 ans, elle compte déjà plusieurs numéros un aux États-Unis et plus d’une centaine de concerts complets à travers le monde.

Avec ses 73 dates prévues entre l’Amérique du Nord et l’Europe, The Unraveled Tour s’annonce comme la tournée la plus importante de sa carrière. Le coup d’envoi sera donné le 25 septembre 2026 à Hartford, dans le Connecticut, avant une conclusion prévue le 2 mai 2027 à Barcelone.

Les deux concerts français devraient figurer parmi les temps forts de cette tournée européenne. La rapidité avec laquelle la première date parisienne a suscité la demande confirme la popularité grandissante de l’artiste auprès du public français.