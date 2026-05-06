Bad Bunny : des billets “derrière la scène” remis en vente le 8 mai, dernière chance pour les fans !

Avis aux fans de Bad Bunny : une nouvelle chance de le voir sur scène en France arrive. Des billets supplémentaires seront mis en vente ce vendredi 8 mai 2026 à partir de 9h. L’annonce a été faite ce mardi 5 mai 2026 par Live Nation, la société qui organise les concerts du chanteur Portoricain en Amérique et en Europe.

Après une première mise en vente prise d’assaut en quelques minutes, l’artiste portoricain remet ça. De nouvelles places seront disponibles pour ses trois dates : le 1er juillet à Marseille et les 4 et 5 juillet à Paris La Défense Arena.

Mais petite particularité, ces places se situeront derrière la scène. Vous serez situés derrière la scène principale. C'est le concept de la section "Los Vecinos". Live Nation promet d’assister au concert « comme si vous faisiez partie du décor de la scène, en voyant tout se dérouler au plus près » avec « une vue privilégiée et une expérience totalement immersive et inoubliable ».

L’engouement est énorme autour de la star mondiale du reggaeton, et cette nouvelle vente s’annonce déjà sous haute tension. Les fans sont prévenus : il faudra être rapide.