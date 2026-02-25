Amel Bent prépare un nouveau projet surprise

A partir du 28 février, Amel Bent sera de retour dans The Voice. Après deux saisons d’absence, la chanteuse retrouve le télécrochet avec une émotion particulière, marquée par les épreuves personnelles traversées ces dernières années.

En mai dernier, elle publiait son huitième album, Minuit une, porté notamment par le single Pourquoi tu restes, coécrit avec Vitaa. Un disque plus introspectif, façonné dans une période de deuil après la disparition de sa grand-mère. Ce contexte avait d’ailleurs repoussé son retour dans The Voice, le temps pour l’artiste de « réémerger » et de redéfinir ses priorités.

Un projet surprise après Minuit une

Aujourd’hui, Amel Bent affirme aller mieux et se projeter déjà vers la suite. Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, elle explique que l’envie de créer est revenue plus forte que jamais. Selon elle, Minuit une capture un moment précis de sa vie, plus sombre, mais traversé par une quête de lumière.

Depuis, son état d’esprit a évolué. « Cette lumière a jailli », confie-t-elle, évoquant une période plus apaisée et inspirante. Résultat : un projet surprise est en préparation, en parallèle de The Voice et de ses engagements scéniques.

La chanteuse ne précise pas encore la forme que prendra ce nouveau projet surprise. Album, EP ou singles isolés ? Rien n’est confirmé. Mais une chose est sûre : ces nouvelles chansons ne « peuvent pas attendre que la tournée se termine ». Amel Bent souhaite leur donner vie rapidement.

En parallèle, le public la retrouvera également dans le spectacle des Enfoirés, ainsi qu’au cinéma dans Ma frère. Entre télévision, musique et grand écran, l’artiste multiplie les projets tout en amorçant un nouveau chapitre créatif.

Avec ce projet surprise et son retour dans The Voice, Amel Bent semble déterminée à ouvrir une nouvelle phase de sa carrière, portée par une énergie renouvelée.