Pascal Obispo stoppe sa tournée pour raisons physiques

En 2025, Pascal Obispo célébrait ses 60 ans avec une tournée anniversaire d’envergure à travers toute la France. Après un concert marquant à l’Accor Arena, l’artiste avait poursuivi l’aventure jusqu’au printemps, avant quelques festivals estivaux. Mais depuis sa date à Colmar en juillet, le chanteur a décidé de ralentir nettement le rythme.

Dans une interview, Pascal Obispo a clarifié la situation. L’interprète de Lucie a confié avoir traversé des « soucis physiques » durant sa dernière tournée. « J’ai été aidé pour tenir sur scène », a-t-il reconnu, précisant ne pas se sentir aujourd’hui capable d’assurer une nouvelle série de concerts dans des conditions optimales.

Pas de tournée pour Héritage

En pleine promotion de son nouvel album Héritage, Pascal Obispo se veut lucide. S’il assure aller « mieux », il estime ne pas être encore « à 100 % » physiquement. Résultat : aucune tournée n’est prévue pour accompagner la sortie du disque.

Héritage paraîtra en deux volets : un premier volume attendu le 22 mai, puis un second à l’automne.

L’artiste annonce un double projet de 25 titres, enrichi de collaborations. Parmi les morceaux déjà dévoilés figurent Reste-t-il du bonheur avec Bénabar, Viens en duo avec Ycare ou encore Appelle-moi Johnny, hommage à Johnny Hallyday.

Malgré l’absence de concerts, Pascal Obispo entend défendre Héritage à travers les médias et les plateformes. Une stratégie différente, dictée par la nécessité de préserver sa santé après une période intense.

Le chanteur a également évoqué, sans urgence, la question de la retraite. Conscient que la scène exige une condition physique irréprochable, il affirme vouloir choisir le bon moment pour s’arrêter, à l’image de Jean-Jacques Goldman. Pour l’heure, priorité à la récupération et à la création musicale.