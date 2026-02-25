Une membre de Katseye a décidé de faire une pause

Katseye perd une de ses membres. Le girl band ne sera plus six mais cinq. La suissesse Manon Bannerman a annoncé vouloir faire une pause après trois ans de carrière. La jeune femme âgée de 23 ans, a annoncé vouloir se concentrer sur sa "santé et son bien-être".

Dans un communiqué, le groupe a indiqué "Katseye reste engagé à se soutenir mutuellement et à être présent pour les fans qui comptent énormément pour nous. Le groupe poursuivra les activités prévues pendant cette période et nous avons hâte d’être réunies à nouveau lorsque le moment sera venu."

Cette annonce intervient quelques semaines après la prestation de Katseye aux Grammy Awards, à Los Angeles où le groupe avait été nominé dans plusieurs catégories.

Le groupe KATSEYE est né d’un ambitieux projet international lancé par le géant sud-coréen HYBE, en partenariat avec le label américain Geffen Records. Leur objectif : créer un girl group mondial inspiré du modèle K-pop, mais destiné à un public international. Pour y parvenir, les deux entreprises ont organisé en 2023 l’émission de sélection Dream Academy, qui a réuni des candidates venues du monde entier. Diffusée notamment sur les réseaux sociaux et en partie via Netflix, la compétition a permis au public de suivre la formation des artistes et de participer à la sélection finale. À l’issue de plusieurs semaines d’épreuves, six jeunes femmes ont été retenues pour former KATSEYE, un groupe pensé dès sa création comme un symbole de la nouvelle génération de la pop globale.