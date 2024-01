Amélie Oudéa-Castera en déplacement à Orléans ce jeudi

Sa venue nous a été annoncée aux alentours de 14h, ce jeudi 25 janvier. La ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de sports se rend dans le Loiret, ce même jour, pour un déplacement placé sous le signe de la Première journée nationale contre le sexisme. Amélie Oudéa-Castéra se rendra en fin de journée au lycée technique et professionnel Maréchal Leclerc de Saint-Jean-de-la-Ruelle. L’établissement orléanais met en place un projet pour favoriser la féminisation de sa filière. La ministre est attendue aux alentours de 16h30.

Amélie Oudéa-Castéra ira ensuite à la rencontre des « Comètes », les joueuses de l’équipe de volley féminine de l’Étudiant Club Orléans Volley. Elle assistera à leur entraînement, au complexe de l’Argonaute.

Emmanuel Macron a instauré cette journée, pour sensibiliser à la question. Et selon le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, le chemin à parcourir sur la question est encore long. Dans son rapport annuel, il pointe du doigt un sexisme qui « commence à la maison, continue à l’école et explose en ligne ». Le rapport montre également une augmentation inquiétante des idées masculinistes chez les jeunes hommes.