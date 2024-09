30 000 personnes ont vibré à Romorantin pour le Tour Vibration

30 000 personnes rassemblées à Romorantin-Lanthenay pour le passage du Tour Vibration 2024 Crédit : Vibration / IOA Production

Le public a une fois de plus été au rendez-vous ! 30 000 personnes étaient réunies au parc des expositions de la pyramide de Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) pour cette troisième date du Tour Vibration 2024.

Retour sur cette belle soirée qui a débuté, soulignons-le tout de même, sous un beau soleil. « Je ne pouvais pas louper ça ! », s’exclame dans le public Thierry, déjà venu au Tour Vibration l’an dernier. Et comme l’an dernier, Yaniss a accompagné en musique le coucher du soleil, et donné le coup d’envoi de la soirée avec un set dont lui seul a le secret. Il a été suivi de près par un autre visage bien connu maintenant du Tour Vibration : Kiona. Habituée de la maison, l’ancienne candidate de The Voice a interprété trois titres. Ce 14 septembre restera gravée dans sa mémoire puisqu’il s’agit de sa première scène « majeure ». La jeune Tourangelle vient en effet de fêter ses 18 ans ! Timéo, lui, a bientôt 18 ans, et a déjà tout d’un grand. Découvert dans The Voice Kids, le jeune Mayennais nous a présenté « Canaillou » ; un titre qui cartonne notamment sur les réseaux. Et derrière ce premier single se cache un certain… Keen'V !

Timéo interprète son morceau "Canaillou" à Romorantin-Lanthenay Crédit : Vibration / IOA Production

Encore un peu de patience d’ailleurs pour découvrir Keen'V sur scène. Il a été précédé notamment par Styleto. Youtubeuse depuis plus de 10 ans, la jeune femme s’est lancée en 2022 le défi de devenir chanteuse. Mission réussie visiblement pour le public de Romorantin qui n’a pas manqué d’acclamer l’interprète. Après un premier album de reprise, la jeune femme s’apprête d’ailleurs à sortir son 2ème album, avec cette fois, ses propres chansons. « Je parlerai de moi, des pensées d’une jeune femme de 26 ans »,nous confie-t-elle en coulisses. Rendez-vous début 2025 pour le découvrir ! Elle, elle a déjà conquis à plusieurs reprises le cœur des spectateurs du Tour Vibration. Après Châteauroux l’an dernier, et Sorigny la semaine dernière, Philippine Lavrey a réchauffé nos cœurs avec son beau sourire et sa bonne humeur. La chanteuse a notamment interprété sur scène une nouvelle version de son titre « Parle-moi », qui sera disponible le 11 octobre prochain.

Jeck sur la scène du Tour Vibration 2024 à Romorantin-Lanthenay Crédit : Vibration / IOA Production

Philippine Lavrey a ensuite laissé sa place à Jeck, que l’on a découvert dans The Voice, et bien sûr sur Vibration avec son titre phare « Parapluie ». Puis c’est la douce voix de Joseph Kamel qui a résonné aux pieds de la pyramide. L’auteur et compositeur a interprété notamment son dernier titre « Ton regard », extrait de son premier album « Miroirs ». « Bonjour, je m’appelle Grégoire, j’ai 45 ans, et je suis au Tour Vibration de Romorantin-Lanthenay ». Vous l’avez reconnu ? Il a suffi de quelques notes à Grégoire pour lancer comme à chaque fois un karaoké géant sur son célèbre titre « Toi + moi ». Et c’est toujours aussi émouvant de voir le public s’emparer de cette chanson qui a 16 ans déjà… Le public de Romorantin s’est également emparé du dernier titre de Jérémy Frerot, « Adieu », et « Un homme ». L’ex-membre des Fréro Delavega a présenté sur scène son dernier album sorti hier, « Gamins des sables ».

Keen'V sur la scène du Tour Vibration 2024 à Romorantin-Lanthenay Crédit : Vibration / IOA Production

Du bassin d’Arcachon à Tahiti, il n’y a qu’un pas ! Après Jérémy Frerot, c’est Keen’V qui a fait danser le Loir-et-Cher, avec ses hits « Un jour j’irai à Tahiti », « Outété », et « Dis-toi que c’est la vie ». Tout comme Keen’V, Vitaa répond toujours présente au Tour Vibration, et cela depuis des années ! On a alors révisé nos classiques, avec un medley de ses morceaux les plus iconiques, comme « Confessions nocturnes » ou « Ma sœur ».

La vidéo n'est pas supportée

Et vous le savez, le Tour Vibration, c’est de l’émotion mais aussi des rebondissements ! Alors qu’il avait dû décliner l’invitation à cause d’un empêchement, Vincé, alias La Petite Culotte, a finalement fait des pieds et des mains pour être à Romorantin ce soir. Il n’a d’ailleurs pas caché sa joie, et a eu du mal à dire au revoir au public. La soirée s’est terminée en beauté avec Trinix. Comme l’an dernier au Tour Vibration de Sully-sur-Loire, le duo de DJ stars nous a offert un set électro pour nous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Et on espère bien leur donner rendez-vous l’an prochain. En attendant, le Tour Vibration revient vendredi 20 septembre, à Châteauroux !