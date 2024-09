Quatre ans après son dernier album, Katy Perry est de retour avec "143"

On l'avait laissé il y a quatre ans avec son album "Smile". Revoila Katy Perry avec un sixième album studio, ce vendredi 20 septembre. Intitulé "143", ce nouvel album dance-pop particulièrement dansant, enjoué et coloré, célèbrant une nouvelle fois l'amour avec un brin de féminisme.

Un titre symbolique

L'amour, il en est déjà question dans le titre de ce sixième album. Car "143" est le code utilisé par la nouvelle génération, appelée génération Z, renvoie en fait à l'expression en anglais "I love you", "Je t'aime" en France. Chaque chiffre faisant référence au nombre de lettres contenues dans l'expression "I love You" : 1 pour I, 4 pour love et 3 pour You.

Plusieurs polémiques depuis l'annonce de ce nouvel album

Depuis l'annonce de la sortie de ce nouvel album, Katy Perry a dévoilé trois titres de cet opus "143". Mais les deux premiers ont fait polémique. D'abord avec "Woman's World" la chanteuse met en avant son côté féministe. Mais lors de la sortie du clip, les fans déchantent et critiquent l'hypersexualisation de Katy Perry.

Mi août, c'est le clip du second single "Lifetimes" qui fait de nouveau parler de lui. Cette fois-ci, la pop star est accusée d'avoir tournée le clip à Ibiza, dans les îles Baléares, sur un lieu protégé et sans autorisation. Une enquête pour atteinte à l'environnement a été ouverte.

Deux singles qui en tout cas n'ont pas soulevé les foules. Très critiqués, ces deux singles n'ont pas réussi à se hisser au sommet des charts.

Katty Perry arrivera t-elle à inverser la tendance avec la sortie de l'album "143" ce vendredi ? La réponse dans quelques jours.