« Mercredi » : Netflix dévoile les premières images de la saison 2 !

C’est la série la plus vue de Netflix : la deuxième saison de « Mercredi » sera disponible en 2025, annonce la plateforme de streaming. Si aucune date n’a encore été donnée, le géant américain a dévoilé à l’occasion de sa Geeked Week les premières images de la saison 2. La suite des aventures de Mercredi Addams, toujours incarnée par Jenna Ortega, reste encore assez secrète et la bande-annonce ne permet pas de lever le voile sur ce mystère. Une saison « plus terrifiante » est promise, tandis que le personnage de Mercredi nous indique que « si on vous en montre plus, vos yeux saigneront », et qu’elle n'est « pas si généreuse ».