"Astérix, les 40 banquets" : un album hors-série au profit des Restos du cœur

Le concept du livre est simple mais original : il propose une rétrospective des célèbres banquets qui concluent chaque aventure d’Astérix. Les fans de la série reconnaîtront les dernières cases des 40 albums, où nos Gaulois se retrouvent autour d’une table pour fêter leurs victoires. Mais cette fois, 40 chefs de renom, parmi lesquels Thierry Marx et Cyril Lignac, se sont invités à la fête pour imaginer des menus inspirés de ces banquets. Chacun d'eux propose des recettes authentiques pour un repas gaulois, mélangeant saveurs et convivialité.

Vendu au prix de 15€, ce livre est bien plus qu’un simple objet de collection. Il incarne des valeurs de partage, de générosité et de bonne humeur, tout en étant une belle opportunité pour les amateurs de cuisine de se plonger dans l’univers culinaire gaulois revisité par des chefs contemporains.

Un projet engagé

L'intégralité des bénéfices réalisés grâce à la vente des livres, ainsi que les droits d'auteurs des ayants droits d'Astérix (Anne Goscinny et Sylvie Uderzo), seront reversés aux Restos du cœur. L'association, fondée en 1985 par Coluche, lutte chaque année contre la pauvreté en fournissant repas et assistance aux personnes dans le besoin.



Le livre propose 80 recettes qui reflètent l'esprit festif et l'univers des aventures d'Astérix. Voici quelques exemples de ce que pourrez déguster, à la gauloise bien sûr !

Choux farcis inspirés par Astérix chez les Goths,

inspirés par Astérix chez les Goths, Blinis de châtaigne et crème de brocciu pour Astérix en Corse,

pour Astérix en Corse, Pouple grillé en hommage à Astérix en Hispanie,

en hommage à Astérix en Hispanie, Épaule de cochon rôtie entière aux mandarines pour La Zizanie

Par Toutatis, bon appétit ! C'est l'occasion parfaite de mêler plaisir culinaire et générosité.