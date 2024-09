Ça y est ! Clara Luciani annonce enfin la sortie de son troisième album ! Mon Sang est attendu le 15 novembre prochain, indique la chanteuse, connue pour ses tubes La Grenade, Le Reste ou bien Respire Encore. « Quel bonheur que vous soyez là pour lire la suite de l’histoire, chapitre trois », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.

La jeune maman d’un enfant issu de son couple avec Alex Kapranos, chanteur du groupe de rock Franz Ferdinand, dévoilera également dans la nuit de ce jeudi 19 septembre au vendredi 20 septembre deux premiers extraits.

Précommande, pochette…

Clara Luciani, restée très silencieuse depuis plusieurs années, indique aussi que la précommande de Mon Sang, son troisième album, est déjà disponible. Pour cela, rien de plus simple ! Il suffit de se rendre sur son site internet. L’album est disponible en vinyle et en CD. On y découvre ainsi la pochette du disque.