Kendji Girac : les dates de la tournée pour fêter ses 10 ans de carrière dévoilées

Une tournée anniversaire. Kendji Girac a dévoilé les dates de sa future tournée qui débutera en début d'année 2025. Le chanteur originaire de Dordogne et propulsé sur le devant de la scène en 2014 en gagnant The Voice sur TF1, a décidé de fêter ses 10 ans de carrière avec ses fans et une tournée à travers les Zéniths de France intitulée "Nos 10 ans".

Pas moins de 30 dates déjà dévoilées

La tournée débutera le 31 janvier 2025 et passera entre autre par Le Mans le 1er octobre à l'Antarès, à Orléans le 12 février au Zénith, à Boulazac le 25 février au Palio ou encore Bordeaux le 28 février à l'Arkéa Arena.

L'ouverture de la billeterie est prévue pour le vendredi 27 septembre à 10h.

L'album "Vivre" attendu en octobre

Avant de remonter sur scène, Kendji Girac sortira son album "Vivre" le 4 octobre prochain. Composé de 11 titres, il a déjà dévoilé le titre "Si seulement". Un titre adressé à son public quelques mois après son hospitalisation suite à la blessure par balle qui avait failli lui coûter la vie à Biscarosse dans les Landes.