Nos idées sorties pour ce week-end du 21 et 22 septembre

On prend un tout petit peu d'avance sur le week-end en vous rappelant que le Tour Vibration 2024 fait escale à Châteauroux, ce vendredi 20 septembre ! Après Saint Cyr en Val, Sorigny et Romorantin, rendez-vous donc au boulodrome. Le plus grand festival gratuit de la région vous propose sur scène Pierre Garnier, Joseph Kamel, Ridsa, La Petite culotte, Daysy, Henri Pfr, Keblack, Kiona, Grégoire et Yaniss. On vous attend nombreux !

Coup d’envoi du Co’Met Orléans Open dimanche. Le plateau s’annonce relevé avec côté français Richard Gasquet, Grégoire Barrère ou encore Lucas Pouille. Le Canadien Denis Shapovalov, ancien Top 10, sera aussi de la partie. Notez que dimanche l’accès à l’Arena sera gratuit pour tous.

Du sport toujours et le marathon de Tours ! L’événement fête cette année ses 10 ans ! Le parcours est 100% urbain, et peut se faire en solo ou en duo. 13 000 coureurs sont attendus.

Changement d’ambiance à Angers avec le spectacle des Promenades Fantômes. A découvrir : quatre histoires de faits divers et de paranormal qui ont marquées l'Histoire de la ville, présentées sous la forme d'un spectacle de conte dynamique et entrainant. Et c’est accessible dès l’âge de 8 ans. La réservation est obligatoire. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'office de tourisme.

Mystère et sortilèges à Auxerre : Le jeu géant s’installe dimanche en centre-ville. 4 grandes écoles de magie vont se défier autour de 10 défis. A vous de faire gagner votre école. Les participants doivent prendre leur billet en amont sur le site mystereetsortileges.fr.

On reste dans l’univers fantastique, avec le hobbit day ! Dimanche, les fans du Seigneur des anneaux sont invités à célébrer l’anniversaire de Bilbon et Frodon. Pour l’occasion dans le Cher, l’espace Métal de Grossouvre organise le grand marché du hobbit. Cosplay et jeux autour de l’univers du seigneur des anneaux sont au programme.

Ce week-end, ce sont aussi les Journées européennes du patrimoine ! L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ces deux jours. Tous les lieux concernés sont à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.